復旦大學國際關係與公共事務學院教授朱傑進2月28日在大陸《環球時報》撰文指出，2月24日至25日二十國集團（G20）財長和央行總裁會議在印度班加羅爾舉行。G20財長會討論了全球經濟增長、開發中國家債務、氣候融資、國際稅收、數位貨幣等全球經濟治理重要議題，取得廣泛共識。遺憾的是，美國等西方國家執意要將俄烏衝突這樣的國際安全問題納入G20議程，破壞了G20峰會機制建立以來所堅持的「國際經濟合作主要論壇」的機制定位和「同舟共濟、合作共贏」的機制精神，使得G20財長會未能發表「聯合聲明」，而只能以印度主席國的名義單獨發表了「主席總結」。

朱傑進表示，2008年全球金融危機爆發後誕生的G20峰會機制，致力於把滑向懸崖的世界經濟拉回到穩定和復甦軌道。在應對國際金融危機過程，團結戰勝分歧，共贏取代私利。這場危機，讓人們記住了G20，也確立了G20的機制定位以及機制精神。

但是，自從俄烏衝突爆發以來，美國等西方國家強行推動國際安全議題進入G20議程，給G20機制運作造成不小的挑戰。去年4月在華盛頓召開的G20財長和央行總裁會議就因與會國在俄烏問題分歧未能發表聯合聲明，而且包括美國在內一部分代表為反對俄羅斯出席而中途離席，7月份在印尼峇里島召開的G20財長和央行總裁會議再次因俄烏問題未能發表聯合聲明。而在去年11月G20峇里島峰會召開之前，是否邀請俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基參加峰會討論，成為主席國印尼的一大難題。峰會上，各國關於俄烏衝突展開了激烈的交鋒。不過，在印尼的主持下，峰會最終發表了《二十國集團領導人峇里島峰會宣言》，強調G20不是解決全球安全問題的論壇，各國應聚焦全球經濟的挑戰來開展合作的立場。應該說，儘管很艱難，G20峇里島峰會還是彰顯了求同存異、合作應對挑戰的共識，回歸了國際經濟合作的主題。

朱傑進稱，而此次G20財長和央行總裁會議聯合聲明的難產，再次突顯當前G20全球經濟治理的機制定位和機制精神格外需要得到堅持與呵護，避免全球安全衝突對G20全球經濟治理進程造成干擾。當今世界正經歷百年未有之大變局，全球經濟增長面臨嚴峻挑戰，發展中國家債務日益嚴重，糧食和能源等多重危機疊加，人類經濟發展面臨重大挑戰。面對這些經濟挑戰，G20各經濟體要讓團結代替分裂、合作代替對抗、包容代替排他，要避免「新冷戰」的思維和以意識形態劃線，在G20內部搞集團政治和陣營對抗只會導致割裂世界，阻礙全球發展和進步。

朱傑進表示，值得強調的是，中國提出的《全球發展倡議》可以為G20堅持「國際經濟合作主要論壇」定位以及「同舟共濟、合作共贏」精神提供機制保障。2021年9月，中國國家主席習近平提出，要共同推動全球經濟發展邁向平衡協調包容新階段，就需要堅持發展優先、以人民為中心、普惠包容、創新驅動、人與自然和諧共生、行動導向等六大原則，並將減貧、糧食安全、抗疫和疫苗、發展籌資、氣候變化和綠色發展、工業化、數位經濟、互聯互通等作為八大重點領域，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，構建全球發展命運共同體。這同G20推動全球經濟治理的宗旨和重點方向高度契合，能夠有效地防止G20機制的「安全化」風險。