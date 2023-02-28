大陸一名24歲程式工程師小方，身體一直很健康，卻在某天上班突然出現像針扎一樣的頭痛，話說不清楚，檢查發現是腦中風，及時手術救回一命，結果一周內他又2度腦中風。醫師表示，每天久坐不動、工作時間長、睡眠不足、熬夜作息不規律、發炎感染等，會導致血液更容易凝固，發生腦中風機率提高。

根據陸媒《熱點新聞》報導，小方表示，第一次發病是上班時間，頭突然像針扎到一樣痛、話說不清楚，被同事送到浙江大學醫學院附屬第一醫院總部急診，檢查發現他的腦基底動脈阻塞、左側椎動脈局部重度阻塞。浙大醫院神經外科副主任醫師沈建表示，小方屬於急性缺血性腦中風，俗稱「腦梗塞」（腦中風），所幸及時進行顱內血管取栓術，成功將阻塞部位開通。

但小方出院後沒幾天，他再次腦梗塞，突然癱倒在地，一側肢體偏癱、口齒不清，被家人送到急診，檢查後小方的基底動脈有再次阻塞現象，緊急手術在阻塞血管處放置支架，救回一命。沈建解釋，腦梗塞過的人發生第二次的機率比一般人高，但小方短時間發作兩次，懷疑可能有血管發炎等問題。

為何小方才24歲，沒有高血壓、肥胖問題，卻連兩次中風？醫院急診創傷中心主任楊小鋒表示，過度疲勞、長期熬夜、肥胖、高血壓、發炎感染等因素，都會讓血液比正常時更容易凝固，提高腦梗塞的機率。小方是工程師，每天久坐不動、工作時間長、熬夜，長期作息不規律，加上發病前加班工作，每天睡眠不足，日前又確診新冠，身體還沒完全恢復，發生腦血管意外的風險自然增加。

楊小鋒指出，腦中風患者約70％至85％有不同程度的喪失生活和工作能力，提醒如果出現突然說話不清楚、嘴巴歪、一側手腳無力或一側面部、手腳麻木等情況，要高度懷疑是中風，立即就醫，越早發現治療，恢復的效果越好。