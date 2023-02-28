新北市三峽警分局偵查隊幹員日前巡守轄內金融機構時，發現陳姓男子在ATM提款時間異常長久，遂暗中尾隨觀察，果真見陳男到一處停車場，將剛提領的現金交予他人，幹員立即上前盤查，現場3人無可抵賴，坦承係詐騙集團車手，以「瑪莎拉蒂」、「法拉利」為代號互相聯繫，警方查扣27萬元現金及多張提款卡，全案依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。
本月22日傍晚偵查隊幹員執行金融機構巡守勤務，在三峽文化路見37歲陳男操作ATM許久，形跡可疑，於是決定暗中尾隨，隨後跟監陳男至學成路一處停車場，見陳男將裝現金的牛皮紙袋交付給38歲林姓男子及陳姓少年，幹員立即上前盤查，當場查獲3名詐騙集團車手並查扣贓款。
警方清查嫌犯手機通訊軟體對話紀錄，發現陳嫌等人互以「瑪莎拉蒂」、「法拉利」為代號，陳嫌甚至誇口「這個行業是我的強項」。
3嫌坦承犯案，偵訊後，警方依洗錢防制法及詐欺罪嫌將犯嫌移送新北地檢署偵辦，並持續追查幕後集團。
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