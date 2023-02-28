T1籃球聯盟桃園雲豹19日對陣台啤英熊隊時，發生球員鬥毆事件引發關注，連外國媒體及NBA球星俠客歐尼爾，都有轉發打架影片，球團事後對動手者祭出禁賽、罰款等懲處，但有民眾認為打架涉及違反社會秩序維護法第87條，向警方提出檢舉，對此警方表示已向聯盟要求提供比賽影像，若構成得處1萬8000元以下罰鍰。

該場比賽進行時，雲豹球員陳孝榕面對英熊隊球員蔣淯安防守時，揮肘攻擊對方，引發蔣的不滿，雙方爆出拉扯扭打，其他球員、教練見狀也紛紛衝入，有的是阻止幹架，有的則是幫忙助拳，雲豹的當家球星「魔獸」霍華德當時也有進場勸阻。

T1聯盟後來依狀況做出懲處，其中英熊助理教練林玠禾，因為進場讚聲揮拳，被重罰30萬、禁賽30場，其餘球員也各有懲處。

事發後有民眾看到，認為一堆人在球場打場，涉及社維法87條：「互相鬥毆者，處新台幣1萬8000元以下罰鍰」，日前逕向檢警提出檢舉。

對此轄區士林分局表示，目前已向聯盟要求提供當天的比賽影像，進一步了解狀況後，也不排除約談當天動手的球員及教練後再行裁罰，全案持續偵辦中。