民主監督聯盟總召集人黄正忠（左）遞送陳情書，由現場國安人員收下。（洪榮志攝）

中樞紀念228典禮今天首度移師台南市228紀念公園舉行，蔡英文總統、行政院長陳建仁等人都出席。民主監督聯盟總召集人黄正忠等人則在場外陳情，要求政府照顧228遺族之外，也應該調查、公布當時被台灣人殺死的外省人狀況。抗議人士還遞送陳情書，由現場國安人員收下。

一大早黃正忠與台灣政治司法受害人協會台南市召集人莫伯强等10多人，就在警方規畫的陳情區內，高舉「蔡英文下台」、「百萬冤民站出來、請求比照228賠償」等布旗抗議，但在蔡總統到場前即離開，過程和平。

黃正忠表示，儘管他們支持政府對228受害家屬的照顧與賠償，但政府也應該調查在228事件中，被台灣暴民殺害的外省人人數，才符合公平正義。

此外，不僅228該受重視，在823砲戰中死亡的軍民，目前政府每年給予7萬1000元補償，實在太少；還有日本占領台灣殖民統治期間，濫殺台灣人，也應要求日本道歉賠償；更何況還有因政府錯誤政策冤死的民眾，以及檢調濫權造成的冤民，也都應該賠償。