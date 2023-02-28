228連假出遊，一名網友分享自身經驗，她和家人在旅遊途中買蔥油餅，沒想到給了老闆娘300元，對方卻突然說「少了一張」，當下雖然感到莫名其妙，也只能再掏錢結帳。事後看影片發現，那張不見的100元紙鈔，根本就是老闆娘掉的。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，她和家人遇到一個蔥油餅攤，本來只買3個蔥油餅、1個蔥多餅，結果店家多做1個，便推銷他們把那個多出來的買下，結帳時總共220元。

沒想到老闆娘接過300元，找完剩下的零錢後，突然說少給一張100元，因大家一直找不到錢，只好再補一張100元，但全程已被錄影，影片中發現老闆娘拿了300元後，真的有一張掉在地上。

原PO媽媽最後在攤販的櫃子上找到100元，老闆娘很抱歉頻說對不起。原PO認為「手法太純熟了」，不像是不小心的，並質疑店家應該先看地板找錢，而不是馬上就跟客人說少錢。

貼文曝光後引起網友熱議，「不合邏輯，正常如果少一張，收過去就會說少20了，不是找完80後才講」、「一看就是慣犯」、「看起來很熟練欸！還好有錄影」。