香港警方今（28）日凌晨接獲報案，旅館業者稱有客人濺血，經了解後才發現2名受傷客人均為台灣人，雙方為情侶關係，因男方睡過頭未能陪女方前往迪士尼樂園遊玩起爭執，不料最後卻演變成流血事件，送醫治療後，女方因涉嫌傷害遭逮捕。

綜合港媒報導，旺角一間旅館的職員在今日凌晨報案，警方、救護人員抵達後將受傷的兩人送醫治療，並進行初步調查；受傷兩人均是台灣人，分別為28歲男子與20歲女子，互為情侶關係，因男方在27日時睡過頭，沒能陪女友前往迪士尼樂園玩，讓女子氣憤難耐，雙方因此開始冷戰，連晚餐都是各吃各地。

直至深夜，酒醉的女子回到旅館時，再度與男友爆發激烈口角，女方因此拿起刮鬍刀揮舞，在男友手部、背部等部位，造成多處3至5公分不等的傷口，隨後女方再以眉刀割傷自己，驚動旅館人員。

據悉，儘管男女雙方均掛彩，但兩人都無報警意願，不過旅館人員擔心再度發生意外，才會直接通報警方，經治療後，女方因涉嫌傷害遭警方逮捕。

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