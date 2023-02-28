外媒28日報導，大陸地方政府債券發行在過去幾年大幅擴張，以支持受疫情影響的經濟，而在逾半數省級行政單位的債務率超過大陸財政部設置的風險預警紅線後，如何有效控制債務風險，成為今年兩會的關注重點之一。

外媒梳理各省財政報告並計算發現，截至2022年年末，至少有17個省級政府的地方債務餘額占其綜合財力的比重超過120％；其中，天津市債務餘額為其綜合財力的近3倍，位居首位。綜合財力通常指一般公共預算、政府性基金預算收入以及來自中央政府的轉移支付等的總和。

大陸副財長許宏才此前稱，2020年末地方政府債務率僅在93.6％。財政部在當年表示，已建立了風險預警指標體系，將省級政府的債務率預警設在120％。

報導指出，突破預警紅線可能意味著地方舉債將面臨更多監管層面的限制，而從財政政策的空間來看，將影響未來進一步擴張以推動經濟成長的能力。官方數據顯示，2022年地方債還本付息的規模達3.9兆元（人民幣，下同），是2018年的近3倍，多省專項債清償率高企，這一方面顯示借新還舊的壓力已經越來越大，另一方面也擠壓了政府收入，使其能調動的財政資源更為有限。

「債務水準的上升意味著地方政府的償債規模更大、償債成本更高，」高盛經濟學家王立升表示，「在資本回報率下降的情況下，債務規模走升也會限制中國地方政府實施財政刺激政策的空間」。

外媒根據大陸地方政府債券資訊公開平台的數據計算發現，西藏、天津去年的還本付息壓力分別約為2018年的7倍和6倍，增速居各省之首。江蘇、山東、浙江、廣東的規模均超過2000億元，居於全國前列。

國盛證券分析師楊業偉預計，今年全國各省平均債務率會上升到130％以上。他表示，只有經濟實現復甦，財政收入得到改善，才能減少對債務的依賴，也更有能力化解債務風險，因此當下政府對地方債務水準的容忍度或會高一些。

本周即將召開的全國兩會將審議今年的主要經濟目標，包括赤字率和新增地方債限額。據外媒此前報導，2023年新增專項債券額度可能定在3.8兆元，低於2022年逾4兆元的實際發行規模。