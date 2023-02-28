今（28）日是228連假收假日，高公局表示，截至11點，國道全線交通量28.4百萬車公里，預估今日交通量109百萬車公里，上午國道壅塞路段是國5北向頭城至坪林路段10點起車多，其餘路段行車大致正常。

根據高公局即時路況，國5北向宜蘭－頭城，北向路段12點多即時車速是24公里。另一個時速未達40公里的是國道一號三、五管制站－過港隧道西向路段。

高公局表示，今日8點55分國5北向0公里3小客車追撞占用內側車道；8點54分國6西向18公里小客車與載水槽車追撞占用外側車道；10點33分國3北向47.6公里3小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵2.5公里，以上事故均已排除。

預判今日下午重點壅塞路段是國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰；國10西向仁武－左營端等路段。