宜蘭縣大同鄉南湖大山林道今（28日）上午9時許，1名27歲蔡姓女登山客攀登時，疑似肺水腫無法自行下山，警消獲報後，即派遣搜救隊共16位人員從勝光登山口出發前往搜救，12時1分已由空勤總隊直升機抵達現場將患者吊掛，送往台中清泉崗機場。

據了解，1行5人皆20餘歲，共2男3女，從桃園至南湖大山為期5天4夜旅程的登山之旅，第一天從思源啞口進入雲稜山屋，今為遊程最後一天，怎料，蔡女在林道10.4公里處，因高山症感到不適，加上疑似肺水腫而無法自行走下山就醫，同行友人趕緊報案並陪同蔡在原地，等待救援。

警消獲報後，宜蘭縣消防局即派遣特搜大隊、馬賽、大同、南山救護站、羅東、宜蘭、礁溪、三星、廣興分隊，出動後勤車8輛、救護車1輛及消防人員16名自勝光登山口出發搶救，並通報申請空勤總隊派遣直升機協助救援；直升機已於12時01分將患者吊掛送往機場。