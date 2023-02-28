國民黨立委王鴻薇日前主張用非綠聯盟去整合其他在野力量，非綠聯盟究竟能否成軍？是否真有合作可能性，成外界關注焦點。國民黨副祕書長謝衣鳳金表示，政治上的合作不如同企業併購，應可量怎麼維持政黨主體性，又能與非綠陣營合作。

謝衣鳳表示，針對透過「非綠陣營」的合作來贏得2024總統大選議題上，基層都普遍有合作想法，但是高層要如何合作？畢竟政治上的合作不如同企業併購。

謝衣鳳說，這部分該如何合作，考驗國民黨與民眾黨的智慧，而國民黨目前仍以團結非綠陣營、找出最強候選人這目標努力，這想法沒改變。