世界銀行（World Bank）今天表示，6日發生在土耳其南部的毀滅性地震和餘震，已在該國造成超過340億美元（約新台幣1兆456億元）的損失。

法新社報導，世界銀行表示，這個數字約是土耳其2021年國內生產毛額（GDP）的4%，並補充這個估計值並未算進「可能高達兩倍」的重建成本。

這個估計值也沒有涵蓋強震在敘利亞北部造成的災損，那個地區也是這次地震的重災區，世界銀行對當地損失的估計，將於明天公布。

世界銀行警告說，持續不斷的餘震，可能會增加震災的總損失。

世界銀行土耳其國家主任（World Bank Country Director for Turkey）羅培茲（Humberto Lopez）說：「這場災難提醒人們，土耳其的地震風險很高，需要加強公共和私有基礎設施的抗災能力。」

世界銀行也估計，由於住宅建物毀損，有125萬人暫時無家可歸。

世界銀行補充，住宅建築蒙受的損失佔了總估值的53%，非住宅建築佔了28%，其他的則是諸如道路、橋梁等基礎建設。