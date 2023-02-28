路透報導，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）將出席國會眾議院外交委員會聽證會，向議員報告有關情況。

艾斯特維茲預先向議員提交的文件指出，批出涉及中國大陸的任何許可，不是出口管制有漏洞，且涉中國相關申請平均處理時間為77天，較所有申請類別的平均40天審查時間更長。

此前，美國商務部產業及安全局將639家中國大陸背景的機構納入貿易黑名單，其中共155家為拜登政府所新增。