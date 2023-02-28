香港經濟日報報導，港股嗶哩嗶哩28日盤中跌3.2％，報157.2港幣，創去年12月7日低。快手跌1.5％，報53.4港幣。

會議指出，要大力激濁揚清，營造短影片清朗空間，提高未成年人保護水準，強調在陶冶情操、啟迪心智、引領風尚方面，對未成年人發揮潛移默化的積極作用。

會議要求，落實內容建設、融合傳播、優質供給、許可准入、日常監管、專項培訓、法規制度和算法管理等各項重點任務，促進短影片健康發展，實現提質升級，為未成年人健康成長營造更加有利的網路視聽環境，堅決維護未成年人權益。