前電競選手、現役實況主Toyz（劉偉健）近日積極投資副業，曾誇口要籌備手搖飲店，更揚言要打趴全台灣的飲料店品牌。而昨(27)日，是其飲料店「拾汣茶屋」實施壓力測試的一天，並發放免費飲料供民眾領取，現場湧入數百人排隊朝聖，而網友也曝光新品「橙芝汗」的試喝心得，直呼：「好意外！」

Toyz創辦的飲料店昨日進行壓力測試，他也親自到場，指出下午1時至晚間6時之間會進行「壓力測試」，到場民眾皆可免費試喝1杯飲料、每人限量1杯，而他也以IG限時動態紀錄當天人山人海的景況，並感謝大家的捧場。

而消息傳開後，有網友在社群論壇《Dcard》上分享當日的心得，指出現場儘管沒有發現其他網紅的身影，但人潮依舊可觀，並透露飲料試喝的感受，更指出售價達87元備受矚目的新品「橙芝汗」的味道，留言：「橙芝汗像沒氣的維大力+柳橙，但意外是好喝的」、「至少價錢真的公道」、「綠茶凍好吃，奶蓋也很讚。」

事實上，Toyz日前在直播中表示自己要打破飲料界行情，價格會低於一般的飲料店，並公開尚在籌備當中的飲料店菜單，並虛心接納網友建議，而網友們觀其價格，也認為其售價較為便宜，紛紛留言肯定。此外，Toyz也指出飲料店將在3月1號才開始試營運，呼籲網友們別太早跑去以面撲空。