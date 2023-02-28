98歲的退休老師廖丙盛是花蓮僅存的228事件受難者，只要回想當時經歷，心裡仍感到難過、悲哀，不過事情已經過去，他也不想再想了，只想對各界的關懷與照顧表達感恩。（羅亦晽攝）

98歲的退休老師廖丙盛（左三）是花蓮僅存的228事件受難者，今與縣長徐榛蔚（右三）、立委傅崐萁（左二）等人，一同敲響和平鐘，期望世界和平。（羅亦晽攝）

今天是228事件76周年，花蓮縣內唯一還在世的受難者、98歲廖丙盛，在兒子廖建智陪同下到花蓮228和平廣場參與追思會，分享藏在心中深處的難過記憶。廖建智說，父親最後選擇包容、寬恕加害者，不過身為遺族的他，近年見某些政黨不斷消費、操作228事件，相當難過，並強調，大家只期望社會人際和諧、世界安樂和平，「只要誰挑起兩岸戰爭，將會是歷史的罪人」。

廖丙盛在事件發生那年僅22歲，是花蓮港廳富里國民學校老師，當時鄉長見社會治安每況愈下，便召集鄉內社會賢達在校內開會，怎料遭人舉報「陰謀反動」，事件發生當天凌晨，他躺在宿舍床上睡覺，突然被2名憲兵架走並載往花蓮市警隊總部審訊，過程中還不斷遭搶拖敲打、灌水，雖然後來獲釋，但之後長達半年每周都要到警總報到，直到查無實證才解脫，儘管事過76年，心裡仍感到難過、悲哀，但事情已過，也不願再想，只想感謝各界近年的關懷跟照顧。

「自己直到40歲才知道父親是228事件受難者」廖建智哽咽的說，父親因為選擇寬恕、原諒事件加害者，從未提及他的遭遇，直到1985年關懷協會成立，家中收到相關文件，他才知曉，難以想像受難者在這段時間是何等煎熬、委屈與不甘！

廖建智街著有感而發的說，近年來看到某些未經歷過228事件的政黨在操作、消費這段傷疤，令人感到無奈與難過，他只期望社會人際能和諧安樂，世界和平，「只要誰挑起兩岸戰爭，就是歷史的罪人」，那殘害絕對會比228事件還殘酷。

花蓮228關懷關懷協會理事長鄭英賢的父親鄭據，過去在明義國小擔任訓導主任，事件發生當天，莫名遭情治人員抓走，且關了1個多月，後來雖鮮少提及往事，但傷痛卻是他心中一輩子的痛，甚至過世前口中仍用日語念著「清國奴不要抓我」。鄭英賢坦言，228事件倖存者愈來愈少，但受難者家屬仍期盼真相能夠大白，希望相關黨史能公諸於世，讓人釋懷。

花蓮縣228關懷協會今天上午在花蓮港旁的228和平廣場舉辦追思音樂會，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢、張美慧等人，均到場與民眾一同默哀紀念，並與事件受難者廖丙盛一起敲響3聲和平鐘，期望烏俄戰爭早日落幕、世界和平，最後在悠揚樂聲中，訴說前人故事，企盼後代子孫了解事件始末，記取慘痛歷史教訓，悲劇不再重演。