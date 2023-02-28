效力大聯盟芝加哥小熊的「日職最強打者」鈴木誠也因傷退出經典賽，他在上周末的春訓首戰，因為左側腹部肌肉緊繃而未上場，後來發現是腹斜肌受傷，日本隊也將他移出了名單。經典賽將於3月8日打到21日，大聯盟例行賽3月底開始，鈴木誠也有可能趕不上開季。

鈴木誠也是右外野手，去年3月與小熊簽下5年8500萬美元，享有不可交易條款，當時創下日本野手最高合約紀錄，即使加上投手也只有田中將大2014年與洋基簽下的7年1.55億美元比他更多。鈴木誠也在日職入選5次明星賽、2次央聯打擊王、5屆金手套獎，生涯182轟。

在日職的最後4個球季，鈴木誠也的上壘率都突破4成，兩度是聯盟之冠（最高0.453），但是去年轉換到大聯盟之後只剩下0.336上壘率。原先他打擊率0.317是日職打擊王，在小熊隊降至0.262，有14轟、46打點，整體表現還算可以，但沒有達到小熊的期待（他沒有獲得最佳新人的選票），加上入札金，小熊在他身上投資近1億美元。

紅襪去年底與外野手吉田正尚簽下5年9000萬美元合約，加上入札金突破1億美元，超過鈴木誠也的紀錄，令美國球評大跌眼鏡，他也在日本隊的經典賽名單裡。日本隊還有一位效力大聯盟的右外野手，目前在紅雀隊的混血球員榎田達治（Lars Nootbaar）。