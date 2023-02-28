蔡英文頒發回復名譽證書給228事件受難者蘇水木，由其兒子蘇清雲（右）代表領取。（洪榮志攝）

中樞紀念228儀式結束後，現場200多位受難者及家屬，分別在228紀念碑前獻花。（洪榮志攝）

中樞紀念228典禮首度移師台南市228紀念公園舉行，蔡英文總統、行政院長陳建仁等人今天都出席。蔡英文致詞時，特別引用電影《悲情城市》的台詞，「你們要尊嚴地活」，強調「讓台灣尊嚴地追求自由與繁榮，尊嚴地與世界交往，尊嚴地做自己，是我做為總統的責任」，「讓台灣人尊嚴地活，也是紀念228最好的方式」。

蔡英文表示，228事件不只是書本上的歷史，它是活生生的事件。只要我們記取這段教訓，它將源源不絕，帶給台灣人正義和勇氣，面對新時代的挑戰。她以最近重新上映的《悲情城市》一幕，電影中文清的獄友留給家人的血書，「你們要尊嚴地活，爸爸無罪」，很多人看到這一幕都掉下眼淚。

蔡英文認為，勇敢犧牲的228前輩們選擇尊嚴，是為了讓家人和朋友都能選擇尊嚴；讓台灣尊嚴地追求自由與繁榮，尊嚴地與世界交往，尊嚴地做自己，是她做為總統的責任，這不只是為了我們這一代，更是為了世世代代的台灣人。「讓台灣人尊嚴地活，也是紀念228最好的方式。」

蔡英文還說，從2016年以來，政府系統性地推動轉型正義的整體工程。從《黨產條例》、《促轉條例》到《政治檔案條例》，正逐步推動立法工作，轉型正義，也持續累積成果。

首先，在平復受難者的部分，共撤銷了5983件不法判決，這也是國家首次清除政治受難者有罪的汙名，為前輩們撕下有罪的標籤。政治檔案的清查，也審定了威權時期7572件政黨政治檔案，政府會持續推動政治檔案的徵集、開放和研究，透過檔案的解密及應用，讓歷史真相更為清晰，也重建台灣人民共同的歷史記憶。

第二，在反省歷史記憶方面，政府審定了42處不義遺址，也積極規畫活化。《國家轉型正義教育行動綱領》在幾天前已經核定上路。這是首度將轉型正義系統性地納入教育，對學校、公務人員、執法人員、社會大眾，全面推廣，請各機關落實法定任務，務求審慎圓滿，才能告慰受難前輩、撫慰受難家屬的傷痛。

第三，在機制建立方面，去年5月促轉會完成階段性任務。去年9月由行政院主持的「推動轉型正義會報」，也已經開始召開，以行政院的高度，整合督導各部會進行。法務部去年底組成平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會，在幾天前第1批審定的平復不法案，已經公布。今年1月成立的「權利回復基金會」，在幾天前也完成首批核定作業。這是政府首度全面以賠償而非補償的態度，誠心修復不法侵害。

在法制完備的部分，《政治檔案條例》已經提出修正草案，並且在今天完成預告，希望透過修法，讓政治檔案全面公開應用，也希望相關法案在1年內都能完成立法，讓法制更加完備。

蔡英文認為，轉型正義的工作是和時間在賽跑，這些都是在場的受難者前輩和家屬們，長年期盼的事情，也是台灣民主化以後，我們責無旁貸的任務。

今年的228中樞紀念儀式，主題為「正義匯聚、勇氣延續」，由蔡英文代表向228英靈獻花揭開序幕。典禮中，蔡英文也頒發回復名譽證書給228事件受難者蘇水木，由其兒子蘇清雲代表領取。

儀式結束後，現場200多位228受難者及家屬，也分別在228紀念碑前獻花，場面隆重肅穆。