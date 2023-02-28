松山分局到體育館向國高中生宣導反詐及反毒。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局到體育館向國高中生宣導反詐及反毒。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中等學校運動會28日上午在台北體育館舉辦開幕典禮，松山警分局為了讓國高中生更加認識常見詐騙手法及毒品態樣，特別到場辦理反詐暨反毒宣導。

松山分局統計，去年1月至12月受理學生遭詐騙案共103件，手法以「解除分期付款」22件最多，「色情應召詐財」及「假網拍」各18件次之。

松山分局指出，在受理的103件學生遭詐欺案件中，有22人被「解除分期付款」的老哏詐騙，因此，再度提醒國高中生接獲自稱客服人員來電表示工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款等等就是詐騙話術，絕對不要聽從指示操作ATM、網路銀行。

松山分局表示，現行毒品包裝花樣百出，許多毒品偽裝成咖啡包、巧克力、軟糖、糖果樣式混淆引誘青少年誤食，且新興毒品多為二、三級混合性毒品，危險性更高，嚴重可能會致死，千萬不要出於好奇嚐試。

近期詐騙集團利用政府「普發6000元」政策，透過釣魚簡訊或電子郵件吸引不知情的民眾點擊詐騙連結，騙取個資及金錢。松山分局呼籲，政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領現金、登錄個資，並宣導3大口訣「不點擊」、「不填輸」、「不匯款」，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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