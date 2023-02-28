墾丁自駕巴士試乘夯，3月1日起每日加開一班。(屏縣府提供)

屏東縣政府自2月22日起至3月7日止，於墾丁國家森林遊樂區辦理自駕巴士試運行及載客試乘體驗活動，由於民眾報名踴躍，熱門時段皆預約額滿，為滿足遊客搭乘需求，縣府自3月1日起每日加開來回各一班次，讓遊客都能體驗到高科技的自動駕駛巴士。

屏東縣政府交通旅遊處表示，墾丁國家森林遊樂區作為熱門觀光景點，擁有豐富自然景觀，適合發展低碳運輸，此次是全台第一次使用自駕巴士於具山坡地特性的國家森林遊樂園區內作接駁運行。

活動開始後現場遊客對於試乘體驗活動詢問度高，登記試乘遊客亦絡繹不絕，大受遊客歡迎，因此縣府協調試乘體驗廠商加開班次，以提供更多名額讓民眾可體驗，滿足民眾需求。

屏東縣政府交通旅遊處提醒，加開班次從售票口直達觀海樓，中途不停靠，3月1日至3月2日期間班次最晚預約日為搭乘日前一天，其餘日期仍維持搭乘日前3天預約完成，活動期間如班次仍有座位，也提供現場登記搭乘體驗，惟搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票。活動僅剩7天，請民眾加緊把握機會預約搭乘。