香港名媛蔡天鳳上周驚傳遭前夫一家殺害身亡，28歲的青春年華從此香消玉殞，警方在案發現場的兩鍋肉湯內發現蔡天鳳的頭顱，其中還加了蘿蔔，法醫高大成推測此舉可能是為了扔廚餘時掩人耳目，名嘴李正皓也在節目中認為，若兇嫌一家想要完全毀屍滅跡的話，那兩鍋湯可能真是拿來餵豬的，他更透露其實豬的牙齒跟獅子的咬合力差不多，連骨頭都可以吃掉，過去義大利黑手黨還甚至為此親自養豬，就是為了犯案後不留痕跡。

聽聞蔡天鳳遭碎屍烹屍案件，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成近日受訪表示，一般兇嫌若不想讓人知道死者是誰，想要讓對方徹底從世上人間蒸發的話，大多會用分屍的手法，以免指紋或DNA被認出，但他表示，其實DNA要煮到完全驗不到很困難，尤其是頭骨，因為骨頭多、煮不爛，而香港法醫梁家駒則認為就算頭顱的DNA被破壞，仍可透過牙齒辨識出真實身分。

香港檢警也沒想到如此兇殘？ 名媛蔡天鳳消失的頭顱「在湯鍋中被發現」！？ 【關鍵時刻】李正皓

外界好奇，兇嫌一家不僅殺害手法慘忍，還將死者的遺體拿來烹調，疑似想要自己食用，對此，李正皓近日在《關鍵時刻》表示，若要將屍體的DNA破壞掉，需經過至少100度的高溫，「但如果今天想要毀屍滅跡的話，最好就讓豬來把它全部吃掉」，「豬去吃廚餘時，是不分骨頭或什麼，豬是可以全部把它吃掉」。

由安東尼霍普金斯演出的《人魔》片中有食人豬的橋段。（圖／達志影像）

李正皓進一步說，其實有人研究過一頭約250公斤的公豬，牠的咬合力大概跟一頭獅子一樣，而且豬的牙齒約有5公分長，因此「包括義大利的黑手黨、巴西的黑幫都有特別養豬」，以便於完全毀屍滅跡。而早年的電影《人魔》也有類似橋段，由安東尼霍普金斯飾演的主角「漢尼拔」害蓋瑞歐德曼飾演的「Verger」毀容，因此使Verger下令追殺對方，還養了多條「食人豬」，以便於對付漢尼拔，但未料最後被漢尼拔陷害，Verger慘遭自己養的食人豬攻擊，過程之驚悚可謂電影史上的經典橋段之一。