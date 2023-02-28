空勤總隊直升機降落福壽山停機坪後，紀男表示不需就醫自行離去。(台中市消防局提供)

搜救人員立即垂降進行救援，並確認呼救者為失聯的紀男。(台中市消防局提供)

六旬登山客甘薯峰迷途，警消及空勤總隊出動陸空救援。

一名60歲紀姓男登山客，今天凌晨於和平區北二段甘薯峰附近發生迷途，同行登山客遍尋不著向台中市消防局求助；消防局立即派遣梨山分隊長王文廷等3人協同友軍太管處1人共4人，並同步申請空勤直升機，今晨載送搜救人員前往甘薯峰救援；上午順利將紀男吊掛及載送，於11時28分降落福壽山停機坪後，紀男不需就醫自行離去。

228連假4天民眾紛紛組團登山或露營，但迷途等突發事件頻傳。台中市消防局第二大隊於今天凌晨零時26分接獲報案，指有一行四人的登山團，其中一名60歲的紀姓男登山客，於和平區北二段甘薯峰附近發生迷途，同行登山客遍尋不著失聯中。

台中市消防局立即派遣梨山分隊長王文廷等3人，協同友軍太管處1人，共計4人，並同步申請空勤直升機於今天清晨載送搜救人員前往甘薯峰救援。搜救人員降落後，於09時33分回報於甘薯峰直升機降落點附近聽到呼救聲；搜救人員立即垂降進行救援，並確認呼救者為失聯的紀男。

搜救人員立即垂降進行救援，並確認呼救者為失聯的紀男。(台中市消防局提供)

消防局表示，搜救人員確認紀男意識清楚、人員平安，後由指揮中心同步申請直升機載送作業。空勤總隊直升機於清泉崗起飛後，11時08分到達甘薯峰完成待救者吊掛及載送作業，於11時28分降落福壽山停機坪後，紀男表示不需就醫自行離去，搜救人員收拾裝備後返隊待命。