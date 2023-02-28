台鐵集集隧道邊坡坍滑。（台鐵提供）

去年8月2次豪大雨侵襲，隨後又發生地震影響，集集支線2號及3號隧道上方邊坡滑落，擠壓隧道體及2座隧道之間的連通結構。台鐵表示目前正展開修復及重建作業，希望用最安全的方式，及早恢復集集線全線營運，盼隧道通車期程提前至2025年底前完成。

台鐵局長杜微日前視察集集線2、3號隧道及邊坡改善工程，台鐵表示，為確保該地域及工地安全，已緊急採購坍滑區段的臨時擋土設施，清除邊坡上方不穩定土石，鑽探調查坍滑邊坡整體地質，並強化監控措施。另立即勘察，瞭解坡頂用地整體排水狀況。此外，加固原坍滑邊坡永久性措施，將提早納入新的委託設計、監造案一併辦理，縮短工期降低風險。

杜微表示，集集線2、3號隧道重建作業將配合前瞻「台鐵集集支線基礎設施改善計畫」同時進行，希望將原本2026年隧道通車的期程提前於2025年底前完成。同時將檢討啟動委託可行性研究案，探討集集線隧道段是否應改線，以為長遠之策。