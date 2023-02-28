新加坡一名49歲男子被控在武吉知馬（Bukit Timah）的遊樂場附近殺害年僅11歲的雙胞胎兒子，其被診斷出患有中等程度的抑鬱症，因此檢方改以過失殺人罪起訴他。

根據新加坡媒體報導，49歲的葉俊宏（Xavier Yap Jung Houn）被控於去年1月21日在翠綠崗彎遊樂場旁的有蓋水溝裏，勒死他的兩個兒子葉育成（Ethan Yap E Chern）和葉凱勝（Aston Yap Kai Shern）。

負責該案的副檢察官告訴法庭，被告患有中等程度的抑鬱症，因此將被告原本的兩項謀殺罪名，改為誤殺（culpable homicide）。

另外，檢方還揭露，被告在案發當天下午4時23分至6時18分，於上述地點掐死2個雙胞胎兒子，並在事後向警方自首。遇害的雙胞胎，都患有過動症和自閉症。

檢察官表示，二審將於3月28日進行。被告不獲保釋，繼續羈押樟宜監獄待審。

依據新加坡刑法，被告在原本的謀殺罪名下，可能被判死刑。若誤殺罪名成立，被告恐將面臨終身監禁或最長20年監禁，罰款或鞭刑。

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