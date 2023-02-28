香港28歲名媛蔡天鳳遭前夫一家人殺害分屍，頭顱更被放進鍋內與食材烹煮，駭人聽聞的慘忍手法讓人不寒而慄，財經網美胡采蘋就藉此強調「對人絕對不能過份的好」，更憶起台灣曾有過一起慘絕人寰的兇殺案，與蔡天鳳碎屍命案相當雷同。

據《香港01》報導，蔡天鳳和前夫離婚多年，仍悉心照料對方一家人，不僅雇用前夫兄長當私人司機，還讓他們住進購入的豪宅，並登記在前夫父親名下，去年有意賣掉該豪宅時，與前公公爆發口角衝突，因此釀下殺機，對此，財經網美胡采蘋強調無條件的對別人好，會讓對方覺得被賦予的都是理所當然，而且慾望毫無止盡，要的只會更多，若有一天不再給予好處，勢必會讓對方心生不滿，甚至萌生「必須將你碎屍萬段」的念頭。

胡采蘋表示因為蔡天鳳碎屍案，回想起台灣富少林清岳殺死父母的案件，即便父母每個月給很多生活費，但林清岳卻貪得無厭，與朋友合謀殺死父母，希望繼承所有遺產，讓她不免感嘆：「跟香港名媛蔡天鳳遇到的前夫一家非常像」，接著再三強調：「對人絕對不能過份的好，錢也是，感情也是，都不能無條件付出。沒有誰有義務養著誰，每個人都要為自己的生活負責」。

對此，許多網友心有戚戚焉表示：「給久了就變成理所當然，所以不時要提醒一下」、「過度的愛護跟善意反而是在阻擋他人成長」、「欲望是無底洞」、「比起其他純真的生物，人類真的好可怕」、「非常認同，尤其是失去價值感的部份」。