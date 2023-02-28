曾經主演過電影《魔鬼戰將》的美國知名武打明星史蒂芬．席格（Steven Seagal），昨（27）日獲得俄羅斯總統普丁頒發友誼勳章（Order of Friendship），表揚他對俄羅斯國際交流的貢獻。

俄羅斯總統普丁頒發友誼勳章（Order of Friendship），給好萊塢知名演員史蒂芬．席格，表揚他對俄羅斯國際交流的貢獻。（資料照／美聯社）

根據《紐約郵報》和《莫斯科時報》報導，現年70歲的史蒂芬席格長期支持俄羅斯，2016年獲得普丁接見，親自授予公民身分。俄羅斯外交部從2018年起，邀請他擔任特別代表，負責與美國及日本進行人道交流合作。

2014年，俄羅斯侵占烏克蘭的克里米亞半島，當時史蒂芬席格即公開表示，俄羅斯的行為「十分合理」。2021年，俄羅斯發動侵烏戰爭，史蒂芬席格表態支持，並在同年8月前往烏東頓內次克（Donetsk）地區，探訪被戰火摧毀的住宅區和監獄。當時他也拜訪了頓內次克人民共和國領袖普希林（Denis Pushilin），據普希林表示，「史蒂芬席格認為，98%的媒體對烏克蘭的報導都是錯誤的。所以他才要親自走一趟，改變外界對戰爭的看法，」引發外界普遍認為，俄羅斯試圖史蒂芬席格，宣揚戰爭的正當性。

另根據克宮消息人士指出，史蒂芬席格目前正在拍攝以俄烏戰爭為主題的紀錄片。而除了他之外，過去也有不少影視名人向普丁靠攏，像是曾參演電影《鋼鐵人》的米基洛克、名導演奧利佛史東，和法國影星傑哈德巴狄厄（代表作品《大鼻子情聖》）。