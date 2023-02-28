金曲歌王曹格2008年與吳速玲結婚育有一子一女，但兩人已在2022年宣布離婚14年的婚姻就此畫下句點，而過去曹格曾帶著兒女參加大陸實境節目《爸爸去哪兒》，如今事隔多年曹格兒子Joe已經14歲，他日前在社群上更新近照，陽光帥氣的模樣，引起網友關注。

曹格兒子Joe昨（27）日在個人社群上發文曬出近照，當中可見他退去兒時臉上的嬰兒肥，臉部輪廓分明，皮膚黝黑頂著一頭捲髮，看起來相當陽光，身穿白色長袖上衣外搭黃黑格紋背心，打扮輕鬆休閒，看向遠方露出淺淺淺的微笑，該貼文底下，爸爸曹格現身留言「My boy」而媽媽吳速玲則轉發照片至限時動態。

照片曝光後，許多網友大讚「歲月如梭啊！當初《爸爸去哪兒》節目中的曹格兒子现在已經成了一個帥氣陽光的大男孩了！」、「哇塞～真的越長越帥氣了呢」另外，也有網友表示父子倆越長越像「和曹格複製貼上」、「兒女怎麼都像曹格，基因强大」。

事實上，曹格帶著Joe與Grace錄製節目《爸爸去哪兒》後，兄妹倆的互動順見引發關注，知名度也就此大開，過去三人還一起出席金鷹獎頒獎典禮，並演唱歌曲《我的家》，不過在那之後兄妹就鮮少出現在螢光幕前，但一舉一動仍受外界關注。