香港信報報導，深成指開高走高，最多漲79點或0.68％，最高至11,781點，半日收盤報11,726點，漲24點或0.21％，成交額為2,649.53億元。
滬深300指數收報4,045點，漲1點或0.04％，創業板指數收報2,421點，漲11點或0.5％。
各類股個別發展，生物製藥、電力、石油股漲逾1％，房地產、金融股靠穩，煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、水泥股偏軟。
大陸股市28日半日收漲。上證指數最多漲14點或0.45％，最高至3,272點後漲幅收窄，半日收盤報3,260點，漲2點或0.07％，成交額為人民幣（下同）1,802.04億元。
香港信報報導，深成指開高走高，最多漲79點或0.68％，最高至11,781點，半日收盤報11,726點，漲24點或0.21％，成交額為2,649.53億元。
滬深300指數收報4,045點，漲1點或0.04％，創業板指數收報2,421點，漲11點或0.5％。
各類股個別發展，生物製藥、電力、石油股漲逾1％，房地產、金融股靠穩，煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、水泥股偏軟。
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