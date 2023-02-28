香港信報報導，深成指開高走高，最多漲79點或0.68％，最高至11,781點，半日收盤報11,726點，漲24點或0.21％，成交額為2,649.53億元。

滬深300指數收報4,045點，漲1點或0.04％，創業板指數收報2,421點，漲11點或0.5％。

各類股個別發展，生物製藥、電力、石油股漲逾1％，房地產、金融股靠穩，煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、水泥股偏軟。

滬指開盤漲7點 深成指漲0.37％
滬指收升16點 返3,300點
滬指早盤升3點 深成指跌16點
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