高雄港是台灣最大商港，經常吸引大批釣客前來朝聖，但港區水域常有暗流與瘋狗浪，礁石更常隱沒在水下、暗藏危機。為滿足釣友需求，目前一港口周邊水域，僅開放旗后山下1處釣魚區，但高雄港務警察總隊一港口中隊今年2月間取締違規釣客就高達40件，去年全年打撈落海大體、急難救助、搶救落海民眾高達也21件。

港務公司目前在高雄開放的垂釣區，為高雄港台電灰塘防波堤堤道、高雄港旗后山下舊台機造船廠旁護岸、高雄港第二港口北防波堤，其中，一港口周邊水域，僅開放旗后山下1處釣魚區，但鄰近的台機碼頭、第一港口信號台礁石區、一港口南北堤等處所均未開放。

不過，高雄港務警察總隊一港口中隊於轄區中，今年2月間取締違規釣客就高達40件，可依《商港法》開罰，可處600至3000元，2年內超過第10次者得沒入其釣具。

另外，去年全年打撈落海大體、急難救助、搶救落海民眾也多達21件。因此，高雄港務警察總隊呼籲釣友，在釣魚前應先了解遵守相關規定及安全注意事項，避免造成危險、傷害，在港區開放區域內從事各項休閒活動，應確實遵守港區相關規定，例如禁止航道捕及釣魚、非開放區域釣魚、遊憩等；如遇突發狀況，應立即呼救並通報港警處理。