內湖分局與郵局合作，辦理交通安全宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警方統計，今年迄今北市共發生15件A1類死亡道路交通事故，其中與「行人」有關事故計8件，經警方分析其中7件與行人自身存有違規情形，違規類型主要為「行人不依號誌指示穿越道路」、「行人擅自穿越車道」。

另與「機車」有關事故計11件，肇事原因主要為「駕駛失控」、「未注意車前狀況」及「搶越行人穿越道」等。為防範交通事故發生，內湖警分局攜手內湖郵局辦理郵務人員交安宣導，透過事故案例影像解說及防禦性駕駛觀念傳授等，以提升安全駕駛觀念。

內湖分局指出，駕駛人應牢記三大安全口訣「慢、看、停」，「慢—預防性減速」、「看—左右查看有無人車」、「停—停讓行人優先通過」，且行經路口應確認無往來車輛並禮讓行人後再行通過；另行人通行時應遵守交通法規，依號誌指示通過路口，行人號誌秒數足夠才可安全通過，通過路口前務必轉頭左、右查看，以確保用路安全。