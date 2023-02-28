宏泰人壽直營業務部副總張秀娟表示，宏泰人壽視每一位加入的新血為企業珍貴的資產，在未來皆能成為獨當一面的專業壽險顧問戰將，與企業一齊發展茁壯，共享成功榮耀，因此宏泰人壽傾豐厚的企業資源，協助新加入的夥伴在金融專業養成及職涯發展，年薪百萬不再遙不可及。

今年度的增員計畫主要有兩大專案，112年儲備主管專案主要針對社會新鮮人或無金融相關經驗，只要對保險業務有興趣且符合高中職以上學歷者，都可加入宏泰人壽業務團隊；另為112年同業業務主管菁英專案，廣邀有經驗的業務員認同宏泰人壽的企業精神與文化加入，除提供兩年的財務補助計畫，亦有專案獎金、增員獎金、介紹育成獎金及超額獎金等，並透過訓練、單位實際運作，助其增員、所屬人員晉升及發展組織。

由於金融保險業所需具備的證照種類多元，因此宏泰人壽也提供證照相關的應試輔導，協助業務同仁取得所需證照及資格，展現專業實力。