警真找到！香港名媛蔡天鳳託夢告知母埋骨地 尪曝妻變飛蛾回來整晚沒走 @ChinaTimes ​

28歲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害，震驚兩岸三地。警方已就此案拘捕5人，其中前夫一家四口已正式起訴。而今早蔡天鳳在警方的陪同下於沙田富山公眾殮房（太平間）辦理手續，眾人神情肅穆，不發一語。

據港媒《星島頭條》報導，現場死者父母、死者現任丈夫Chris及爺爺奶奶乘七人車進入殮房，另外死者多名好友亦有到場，家屬在殮房待了近兩小時，各人神情肅穆，不發一言，知情人士透露家屬「個個都軟腳」，蔡天鳳母親更需要被攙扶才能離開。

蔡天鳳慘遭殺害的消息於上周五(24)日被揭發，警方在大埔龍尾村一村屋單位發現部分殘肢，於26日在湯煲內發現頭顱，警方至今仍未尋獲死者的手及身體主要軀幹，而這樁兇案起因於蔡天鳳欲疏遠前夫家，因此打算賣掉前夫一家居住的豪宅，取回部分款項，但她仍積極替前夫家找另外的居住所，未料引起前夫一家不滿。

而謀殺蔡天鳳的前夫、前公公、前大伯以及前婆婆涉嫌犯案。昨天早上4人在九龍城裁判法院聆訊，法院裁定4被告不得保釋，並決定於5月8日再訊，過程中前公公被指表現從容，令人震驚。