國防部預告《全民防衛動員準備法》修正草案，不僅新增「訊息傳播動員」等多項新動員對象，還包括「教育動員準備方案」，積極籌備青年學生動員計畫，國民黨立委賴士葆痛批，抗中保台你在喊，政治紅利你在拿，需要犧牲奉獻的時候先派青年學生去軍需生產，這什麼溫暖台灣概念？

賴士葆表示，溫暖政府要修全民防衛動員準備法，學生戰時將派去軍需生產支援，無論網路上資料或是一般認知都知道，軍需生產就是攻擊目標，賴痛批，抗中保台你在喊，政治紅利你在拿，需要犧牲奉獻的時候先派青年學生去軍需生產，這什麼溫暖台灣概念？

國民黨立委洪孟楷認為，國防部公告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，從公布的草案來看，顯有限制人民自由、剝奪財產的「空白授權」之嫌，其中對媒體包括網路平台提供者的管制，恐怕又是《數位中介法》再次利用《全動法》借殼上市，又是要藉管制假新聞為名行箝制言論自由之實！根本是走民主的回頭，民進黨想要走回威權的老路？

洪孟楷強調，到底民進黨突然修正2019年到現在都沒有實施過《全民動員準備法》所謂何來？尤其直接把準備拿掉，難道是蔡政府不演了要告訴國人現在已經是準戰爭狀態？

洪孟楷直言，更何況以疫情期間類比，也有分疫情一級二級三級開設指揮中心，衛福部就可以依法徵用媒體，但是現在修正後的《全動法》，承平時期也算是戰爭準備階段就可以管制沒收媒體，這難道不是民進黨政府又要管制言論新聞自由嗎？難道台灣又要走回威權反民主的回頭路嗎？