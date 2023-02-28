花蓮林區管理處3月4日至18日期間，將陸續到花蓮各鄉鎮市，送出高達13種、逾9300株台灣原生種樹苗。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

3月植樹月到來，花蓮林區管理處一年一度贈苗列車即將啟航，呼應2023年世界森林日主題「森林與健康」，3月4日至18日期間，將在全縣各鄉鎮市駐點，並送出高達13種、逾9300株台灣原生種樹苗，民眾只要拿發票即可兌換！

花蓮林管處長黃群策表示，森林不僅是民眾日常育樂的景區，也是穩定全球氣候、淨化水源和水土保持的重要功臣，攸關每天呼吸的空氣是否清新、喝到的水質是否乾淨等重要指標，各類物種均極需仰賴森林才得以存活。

黃群策說，林管處今年植樹月以「森活圈」為主題，緊扣國際森林日「森林與健康」主題，提供多種不同功能樹種，有家庭景觀、綠美化、行道樹栽植，會招蜂引蝶的蜜源樹種、適合花蓮綿長海岸線的海岸防風樹種，防火或誘鳥樹種，及原住民族傳統植物毛柿等，邀請民眾在都市中一同營造健康的都市林，培育健康的動物棲地，為滿足多樣化需求，以多樣化方式，滿足民眾需求，提高種植意願，讓大家能在都市中一同營造健康的都市林，培育健康的動物棲地。

花蓮林管處贈苗活動期間為3月4日至18日止，將陸續到壽豐鄉、萬榮鄉、光復鄉、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、玉里鎮、富里鄉、瑞穗鄉、花蓮市等贈樹苗，品種包含台灣海桐、瓊崖海棠、水黃皮、桃金孃、鐵冬青、田代氏石斑木、金銀花、硃砂根、黃連木、珊瑚樹、毛柿、肖楠及山櫻花等13種苗木，且數量超過9300株。

花蓮林管處說，民眾屆時只要準備3張紙本發票即可換領1株樹苗，所得發票將全數捐給花蓮地區慈善福利團體，各場次詳細資訊，可至林管處官網及臉書粉絲頁查詢。

另，花蓮林管處避免塑膠容器對環境造成2次傷害，今年贈送樹苗的包裝延續使用以纖維素製成、可分解且對環境無害的透明玻璃紙包裝苗木，民眾領回苗木後可直接放入花盆或花器中，灌水濕潤土壤即可，無須脫盆。