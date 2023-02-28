新北市環保局27日接獲民眾報案，雙溪國小旁雙溪被人染成藍色，循線查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程的廠商，將剩餘藍色油漆倒入排水溝，造成藍色廢水沿溝渠流入雙溪，依水汙法告發，最重可處300萬元罰鍰。

新北市環保局表示，27日下午4時接獲民眾舉報，即由在地雙溪區清潔隊員協助到場溯源，沿線盤查排水溝，於20分鐘內即確認藍色廢水由雙溪國小旁排水溝排出，進入校園內蒐證後查獲有藍色油漆傾倒水溝的痕跡，遂通報稽查員及校方人員，並於出水口處以棉布圍堵避免汙染擴大。

稽查員現場採水檢測，pH為7.54，溫度18.2°C，並以簡易測試包分析水中各項重金屬及有機物，皆無急毒性，因溪水流速湍急，後續監控溪水已恢復正常，無汙染情形。

環保局表示，本案汙染事實明確，校方人員已通知工程案統包廠說明施工人員行為已違反水汙法規定，後續環保局將依法告發處分。

環保局指出，油漆若大量倒入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態也會有不良影響。民眾或是從事室內裝修、油漆的業者工程後有剩餘油漆，應用廢布或廢紙吸附，再使用專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車清除，切勿直接排放至河川，以免造成環境汙染及生態浩劫。