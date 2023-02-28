大陸男星吳秀波過去被封為國民大叔，以和湯唯合作的電影《北京遇上西雅圖》走紅，2018年卻爆出婚外情、設局抓小三等風波，讓他一夕之間「被消失」，過去的好男人形象全毀，友人曾透露他有意從此引退。今(28日)稍早，吳秀波三字又再度上了熱搜，但這回不是他出事，而是他的大兒子吳瀚遭女友指控家暴，並秀出多張嘴部瘀青照片，對照吳秀波過去上節目自豪「大兒子最像他」相當諷刺。

一名微博化名為「iris_43kg」的網友今早在微博抖出和吳瀚交往及被家暴、劈腿等過程，她回憶2022年1月認識了吳瀚，起初不知道對方來頭，後來才知道他是吳秀波的大兒子，兩人交往5個月內對方常對她拳腳相向，甚至言語、精神暴力，吳瀚還曾脫口說出：「跟我在一起是恩賜」。

吳秀波昔稱大兒子最像他。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

Iris表示，去年的5月和6月她被吳瀚毆打了兩次，導致她嘴裡都是血，嘴唇外也都是瘀青，對方動手過程中還相當享受，直到發現Iris痛哭受不了了才停止，事後吳瀚不感到愧疚，還對女友說：「女人不聽話就是要收拾」。第二次打Iris更害她臉被打歪，無法張嘴吃東西，而導致兩人發生衝突的主因，是Iris無意間看了吳瀚的抖音，發現男友私下跟別的女生偷來暗去、噓寒問暖，吳瀚起初為了討好Iris，當著她的面刪掉這些女生好友，後來又偷偷加回來，再次被Iris發現，竟惱羞成怒打人。

吳秀波長子被前女友控訴家暴。（圖／翻攝自iris_43kg微博）

Iris也心軟說，其實吳瀚一開始並不是這樣的人，對她相當體貼窩心，才讓她覺得遇到對的人，未料交往末期像變了一個人，罵她「婊子、賤人」，還會把她鎖在車內。她提分手後，吳瀚更威脅要找人去她家，導致她現在內心重創，看了2個月的心理醫生，Iris忍不住想對吳瀚喊話：「你為什麼這麼做？因為你家庭優越？你憑什麼用世界上最醜惡的話語侮辱我的家人？」看到吳瀚如今仍在社群往在分享自己快樂逍遙的生活，才讓Iris決定說出真相，不希望未來有人跟她依樣陷入深淵。而對此控訴，吳秀波和吳瀚方面都暫無回應。

吳秀波長子的前女友發文。（圖／翻攝自iris_43kg微博）

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