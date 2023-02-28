228連假今（28日）為最後一天，昨國道5號車多雍塞至凌晨2時才紓解，上午8時國道5號已啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9時50分啟動北上主線儀控，北返車潮逐漸增加，預估壅塞情形將持續至晚上8時；另蘇花路廊北上易壅塞時段為下午1時至晚間10時。
昨日白天國道5號出現大量北返車潮，長時間車多緩慢壅塞，至晚上9時高乘載管制結束後另一波車潮湧現，雪隧回堵長達6.5公里，縣內各交流道均出現2.5公里之排隊車陣，頭城、宜4及羅東交流道車流直至凌晨2時才恢復順暢。
今收假日北上車多易壅塞，行車時間較長，員警於重要路口加強交通疏導，請用路人遵從指揮通行，與前車保持適當安全距離，於尖峰時段可改走台9線北宜公路或台2線濱海公路，避開壅塞車潮。
警方提醒，國道5號今日下午2時至晚上9時蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制；另蘇花路廊中午12時至晚上8時雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並同時開放大客車行駛蘇花改路肩，請配合各項管制措施，可收聽警廣掌握最新路況。
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