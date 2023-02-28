郭彥均（左）、莎莎討論各國福利。（八大提供）

莎莎、郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，請各國新住民分享「感到幸福的福利」；來自日本的潤子提及，她有次到捷運站才發現沒帶悠遊卡跟錢包，站務員表示可以開「旅客欠費處理單」借錢給她，初聞捷運有此便民服務，令大家大吃一驚。

郭彥均根據「世界幸福指數報告」，台灣不僅在155個國家中排名第33名，更是東南亞國家排名第一，來自美國Nicole大讚台灣大眾交通工具乾淨、網路發達，「台灣厲害到上合歡山都可以發訊息，美國有些地區則是開車上高速公路不到10分鐘就沒訊號了。」

大家接著討論台灣的福利，泰國曉詩提到台灣在小孩的幼稚園時期，都會補助學費；郭彥均也回想起老婆懷孕時，每個月都有拿到幾千塊的產檢車資補助，王思佳補充說道「當媽媽後，很多人會提醒我要趕快申請相關補助，結果我不小心忘記，政府的人還會打電話提醒，真的很貼心」，語畢更是忍不住鼓勵大家趕快生，秒變催生大使。來自日本的潤子也提到，日本針對有小孩的家庭，可以每年拿兩次10萬日幣補助。

來自美國的凱蒂、Nicole開玩笑說：「美國人都不理解為什麼美國可以排名第14名。」法國的Anna則是替法國抱屈：「為什麼我們只排31名？在法國不想工作就可以拿到錢，沒錢看醫生也免費！」

Anna接著再說法國有發放一天330塊的吃飯券，且該福利還長達一整年時間，特別的是，法國還有高達近萬元的學生「開學補助」，莎莎立刻發問：「就算是書包、制服也沒這麼貴吧？」Anna笑說：「還包括剪頭髮等，而且媽媽也要剪頭髮…」讓眾人不可置信，Anna補充說，該政策過往雖是全部學生都會發放，現在則有設立門檻。