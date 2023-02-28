基隆市長謝國樑（右）表示，為打造基隆市為乾淨家園並友善觀光客，自即日起試辦增設行人專用垃圾桶，也呼籲民眾不要將家戶垃圾丟入。（張志康攝）

基隆市政府自即日起，試辦增設行人專用垃圾桶，環保局呼籲民眾不要將家戶垃圾丟入。（張志康攝）

基隆市長謝國樑28日上午宣布，自即日起在基隆廟口夜市等5處，試辦設置行人專用垃圾筒。他指出，觀光相關產業是基隆市很重要的部分，配合「乾淨家園」政策，也為成為觀光友善城市，試辦行人專用垃圾桶，也呼籲民眾不要將家戶垃圾丟入，共同維持基隆市的乾淨及美觀。

謝國樑表示，市府經過長時間的思考後，才決定施行在廟口夜市等鬧區增設垃圾桶政策。他認為，基隆市的廟口夜市是世界知名的小吃觀光景點，但要求觀光客在吃個小吃之後，還要把垃圾帶回車上，甚至帶回家裡，對觀光客實在很不方便，因此市府自即日起在市區增設5個垃圾桶，提供觀光客及消費者更好的服務，不過他也特別呼籲市民朋友，千萬不要把家戶垃圾丟入公共垃圾桶裡。

謝國樑強調，他是在市區長大的人，常在廟口等處走動，認為廟口夜市周邊的垃圾問題相當嚴重，不排除是觀光客因為找不到垃圾桶，才隨處棄置，市府增設行人專用垃圾桶，除了更加友善觀光客，市府也會透過科技執法，希望與市民一起打造基隆市成為乾淨家園。

目前基隆市政府在廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站等5處，增設行人專用垃圾桶。環保局長馬仲豪表示，行人專用垃圾桶的清運次數也是重點，目前環保局規畫將清運次數由每日3趟增為每日5趟，後續將視垃圾量來調整清運的次數。

馬仲豪也指出，增設行人專用垃圾桶主要目的是希望能夠減少騎樓、街道的垃圾；此外，基隆市政府自3月1日起，將提高亂丟垃圾罰則，對於亂丟垃圾的行為，罰鍰將從原本的1200至6000元，提高為2400至6000元，呼籲市民朋友配合，不要隨意棄置垃圾。