郭蘅祈30年前扮外交官的女人風情萬種。（祈菩行提供）

郭蘅祈30年前扮外交官的女人為穿旗袍狠瘦12公斤。（祈菩行提供）

郭蘅祈日前發行了經典舞台劇《外交官的女人》原聲專輯的30週年經典復刻黑膠，他剛出道時以演員身分活躍劇場，不僅投入《外交官的女人》的演出，更為其創作原聲帶專輯，他謙虛地表示：「當時其實沒什麼音樂學歷，當時完全靠著小時候跟著父親聽古典交響樂唱片，加上對日本歌舞伎、京劇的音樂敏感好奇，一個人做出了這張跨界的舞台劇原聲帶。」

他大學同學唐綺陽也被他找來在這張原聲帶獻聲，兩人一起合唱〈文革的紅小將們〉這首歌，更模仿了當時樣板紅歌的唱腔，讓郭蘅祈笑說：「現在唐老師早已貴為國師，讓這張專輯如今聽來格外珍貴，此時突然發現原來國師實在才華洋溢，又會算命盤、又會唱歌、主持跟演戲！」

而適逢《外交官的女人》原聲帶專輯發行30周年之際，華納唱片特別將全劇原創音樂中經典歌曲、配樂以典藏編號透明紅色彩膠復刻驚豔重現，對於當時在此劇中飾演「第一女主角」的郭蘅祈可說意義非凡，他當時扮演「外交官的女人」、也是主角蝴蝶君本人的他，身穿緊身旗袍秀出修長大腿的「跨性別」裝扮更成為話題，當中一幕「背部全裸」演出，讓大家看見郭蘅祈對舞台劇的敬業及堅持，而他這一「脫」也成為當時舞台劇創舉，更成為全台灣第一位為舞台劇全裸的男藝人！

郭蘅祈特別於228連假周末舉辦音樂分享會，他提及當時為了穿緊身旗袍還要應劇情背部全裸，下定決減肥瘦成女生身形，他透露：「當時刻意飲食控制，每天只吃燙肉燙青菜，讓我的體重三個月內從60公斤變到48公斤！」

億萬電影《刻在你心底的名字》導演柳廣輝擔任座談會嘉賓，郭蘅祈透露當年柳廣輝在還沒擔任導演前其實也是舞台劇演員，還爆料「當時在演出巡演中，有一場柳廣輝飾演的法官要質詢蝴蝶君的橋段，結果沒想到要上台前卻發現他人竟然消失了，後來才發現他居然在後台休息室等到睡著了，也因此誤場！」郭蘅祈急中生智只好一個人上演獨腳戲，對此柳廣輝大笑說：「我中途睡醒後看著後台螢幕，整個嚇到眼前一片黑暗，於是決定此生再也不當演員了、放棄演員夢，轉朝導演路上努力。」

郭蘅祈與李千娜因演舞台劇成好友。（祈菩行提供）

而今年郭蘅祈重返舞台劇懷抱，投入果陀創團35周年經典大戲《淡水小鎮》的公演彩排，在劇中戲分吃重的他又演又唱，更得挑戰一口氣講完長達三分鐘獨白台詞，堪稱出道以來演戲最大考驗！此外，他更為劇中女主角李千娜所演唱的主題曲〈淡情歌〉擔任製作人及詞曲創作，讓最近舞台劇魂上身的郭蘅祈笑說：「2023是我的舞台劇年！」