民進黨雲林縣黨部在虎尾鎮三聖公廟舉辦228追思紀念會，眾人手持白玫瑰合唱《阮那打開心內門窗》。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮三聖公廟是全台唯一供奉228受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部每年在此舉辦紀念會，28日「228台灣英靈，永遠守護台灣」紀念活動，受難者家屬、追思民眾齊聚三聖公廟旁公園，手持白玫瑰合唱《阮那打開心內門窗》，盼大家記取歷史教訓，一起為台灣加油向前行。

三聖公廟位於虎尾鎮埒內里，主祀228事件死難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，配祀金姓、廖姓2位女子，28日民進黨雲林縣黨部邀請各級民意代表、地方人士及民眾參加追思音樂會，眾人將白玫瑰插在台灣地圖上，象徵228台灣英靈守護台灣。

許姓民眾表示，小時候曾聽阿公說過白色恐怖戒嚴時期的恐懼，令他印象深刻，因此特別帶孩子來參加228追思紀念會，希望台灣走向民主道路的同時，也讓孩子了解台灣過去歷史，更珍惜目前的安定繁榮，與孩子一起見證台灣向前邁進的每一步。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，政府一直努力讓人民理解威權時期加害體制的真相，面對過去歷史的傷痛，政府會負起應有的責任，朝著還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解的方向前進。