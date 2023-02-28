今（28）日上午11時39分國道3號北向34.5公里處發生3車追撞事故，40多歲陳姓男子駕駛自小貨車疑未保持安全距離，追撞前方銀色自小客車，導致銀色車再推撞前方紅色自小客車。小貨車側翻駕駛輕傷。
國道公路警察局第六公路警察大隊立即派遣巡邏車前往，並聯繫交控中心通知事故處理小組到場處理，經對3名駕駛人進行酒測，均無酒駕情形，後續依規定照相及繪測現場圖，調查肇事原因及釐清責任。目前事故現場已排除，交通恢復順暢。
今（28）日上午11時39分國道3號北向34.5公里處發生3車追撞事故，40多歲陳姓男子駕駛自小貨車疑未保持安全距離，追撞前方銀色自小客車，導致銀色車再推撞前方紅色自小客車。小貨車側翻駕駛輕傷。
國道公路警察局第六公路警察大隊立即派遣巡邏車前往，並聯繫交控中心通知事故處理小組到場處理，經對3名駕駛人進行酒測，均無酒駕情形，後續依規定照相及繪測現場圖，調查肇事原因及釐清責任。目前事故現場已排除，交通恢復順暢。
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