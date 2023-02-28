香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家殘忍殺害，主要軀幹與雙手至今仍未尋獲，而今（28）日稍早蔡天鳳現任老公、母親及其親友在案發後首度現身，一行人至沙田富山公眾殮房（太平間）辦理手續，隨後到案發現場為女兒超渡，過程中蔡天鳳母親忍不住情緒當場痛哭，令人看了相當不捨。

蔡天鳳現任老公、母親及其親友在今（28）日上午九點抵達沙田富山公眾殮房（太平間）辦理手續，隨後分乘上車前往蔡天鳳遭支解的兇案現場進行超度儀式，當中可見蔡天鳳老公穿著全身黑帶著墨鏡全程不發一語，無名指上還疑似帶著婚戒，而蔡天鳳的母親則當場情緒潰堤，倒在女婿懷中崩潰痛哭。

蔡天鳳、母親與女婿三人感情相當好。（圖／截圖自蔡天鳳媽媽抖音）

另外，同樣在一旁現任婆婆難過說道「你這一生的善良用錯地方了，傻妹，被不值得的人吃了，這些狼心狗肺的啊，吃了你的心了啊，傻妹」接著，她向蔡天鳳喊話「妳不用太掛念我們，放心走吧，上路啦，你的人生化作塵埃啦！好感激遇到你，只是可惜緣份短暫」。

在案發後沒多久，涉嫌殺害蔡天鳳的前夫一家與前公公的情婦皆已遭警方逮捕，而昨（27）日其中4名兇嫌皆已應訊，前夫、前公公、前大伯目前已被控「謀殺」罪，前婆婆則為「妨礙司法公正」罪，首次開庭結果4人皆無法保釋，將押至5月8日下午再訊。