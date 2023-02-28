缺藥引發民怨，衛福部昨(27)日召開記者會，公布國內15類最缺藥品，包括抗生素、退燒、止瀉等，並宣布解決缺藥問題之短中長期方案，健保署長石崇良也強調，針對近期短缺藥品，今年不會調整藥價。對此，藥師林士峰認為，價格不對肯定是導致缺藥重要因素之一，並對於衛福部政務次長王必勝解決缺藥方法直言「挺納悶的」。

王必勝昨指出，衛福部已擬定短中長期的缺藥因應措施，短期將針對近期有缺藥之品項，進行因應處理，妥善規劃藥價調整事宜，其中包含DET（健保藥品支出目標制度）。中期方案為持續檢討DET制度，以及建立常態防缺藥處理中心，加強藥品供應及替代藥品資訊傳遞等；長期目標為檢討現行健保藥價政策，並針對專利屆期藥品，鼓勵輔導國產業者生產。

石崇良則提到，每年藥價調整是依健保法進行，今年預定調整的藥品約有6千項，總額達81.8億，考量疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，將適度調降藥價品項數和調整額度。針對近期短缺之藥品，石崇良強調，今年不會調整藥價。

對此，林士峰今(28)日在臉書直言，對於王必勝缺藥的解方，「我也是挺納悶的」，並認為，影響缺藥的因素雖然不少，但是以台灣來說，價格不對肯定是佔有一席之地。林士峰指出，缺雞蛋的時候，雞蛋漲價去下降供給面的壓力，以價制量減少需求，並且提供生產者的誘因，增加生產量；缺藥潮發生，藥價反而下跌，「這完全顛覆了經濟學概念啊」。

林士峰最後諷刺表示，政府還要花錢去成立一個部門，花更多的錢來壓榨醫藥業，「喔不，是來盯缺藥的問題」。