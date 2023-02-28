觀旅局監測9號隧水位觀測，隧道結構穩定、排水狀況正常。(台中市政府提供)

后豐9號隧道壁體牆面及路面，觀旅局全面完成清洗，歡迎中部民眾一同享受山線自行車旅行。(台中市政府提供)

台中市后豐鐵馬道1.2k知名景點九號隧道，迄今已114年歷史，全長1269公尺，為台鐵舊山線九座隧道中最長的隧道，向來是遊客必訪特色景點。中市府觀旅局指出，為確保自行車道騎乘環境及遊客安全，每年編列預算監測九號隧道，各項數值均在安全範圍內，民眾可規畫來趟單車輕旅行，欣賞明媚的大甲溪風光。

觀旅局指出，后豐鐵馬道為台鐵舊山線改建而成的專用型自行車道，全長5.8公里，沿途可欣賞明媚的大甲溪風光；知名的后豐九號隧道，擁有歷經逾一世紀的歲月痕跡，是遊客必訪的特色景點。觀旅局每年持續編列預算監測九號隧道，以維護自行車道騎乘環境及遊客遊憩安全。

觀旅局表示，監測九號隧道內容，包含隧道壁體聽音檢測、裂縫量測、水位及流量觀測、混凝土結構是否傾斜變動等安全評估項目，目前各監測項目數值均在安全範圍之內；隧道結構穩定、排水狀況正常，提供遊客安全安心的環境，體驗充滿歷史氣息的百年隧道。

民眾騎車進入九號隧道後，很喜歡三五好友一起在隧道內併排，甚至中途停在隧道內合影留念或自拍，殊不知卻暗藏隱匿的危機？觀旅局提醒遊客騎車進入九號隧道時，因隧道內車道不寬，併騎就會佔用對向車道，極可能會發生衝撞等意外，請中途不要停留拍照以利行車安全。

觀旅局建議，民眾可規畫從后里火車站出發後，沿甲后路到月眉觀光糖廠參觀、吃古早味枝仔冰，再騎乘到甲后線忘憂谷支線，拜訪隨季節更迭而有不同變化景色的熱門景點忘憂谷，歡迎中部民眾一同享受山線自行車旅行，悠閒探訪河岸與田野風光，深度體驗台中山光水色之美。