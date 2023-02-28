曲艾玲日前在白家綺主持的民視《醫學大聯盟》，分享專業醫學知識，就連她提出的疑問，也獲得專業醫生的高度認可，讓另一位來賓大飛忍不住讚嘆，「第一次聽到醫師用兩個字解說，完全沒有補充」，馬上改口尊稱曲艾玲為「曲醫師」，並懷疑她錄影目地是要搶專家飯碗。

曲艾玲表示她每天只睡4個小時就足夠，因為她一直以來都有非常良好的睡眠品質，不只躺在床上5分鐘內就能入睡，而且深層睡眠的時間非常長，但只要少睡1小時，全身就會有嚴重過敏反應，同隊的大飛詫異問：「才少睡1小時就那麼嚴重？」，白家綺則幫大飛理清思路說，「因為艾玲姐這樣才睡3小時，當然睡眠不足」，令眾人哈哈大笑。

接著，曲艾玲還向醫師們請教，聽說睡10小時，睡眠品質不好，起床後反而更累，急診科張適恆醫師用肯定語氣「對啊！」兩字結束回應，讓大飛不禁說：「在醫學大聯盟第一次聽到醫師用兩個字解說完，完全沒有補充」。不只如此，白家綺也虧曲艾玲角色非常多元化，可以一下當主持人、一下當來賓、一下當專家，整場就她一個人錄影就好。話一說出，就讓曲艾玲相當不好意思。