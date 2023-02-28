中壢燃藜第紅樓列暫定古蹟地主竟趁228連假偷拆。(呂筱蟬攝)

桃園市中壢區燃藜第紅樓建於1910年，至今為保留完整的殖民式洋樓建築，日前傳出地主有意拆除，桃園市文化局在本月17日緊急公告為暫定古蹟，未料228連假期間，擁有持分的劉姓地主竟不顧相關法令雇工拆除一旁三合院右側房屋，文化局獲報趕緊制止，警方也將該地主及吳姓怪手司機2人，依違反文化資產保存法及毀損罪嫌函送偵辦。

文化局文化資產科長董俊仁指出，本月中旬獲報地主準備拆除紅樓，因該建築極具保存價值，擔心古蹟受損17日緊急依文化資產保存法第20條公布為「暫定古蹟」，並請警方加強巡邏，由於燃藜第紅樓暫定古蹟涵蓋一旁的三合院，因劉氏家族一直有在討論要將三合院內公廳移置，其中之一位地主以為該處未列入暫定古蹟，以建築會危及五族二街路人及行車為理由，在本月26日雇用怪手推倒三合院右護龍，目前除請警方架設封鎖線外，之後也會架起圍籬確保周圍安全。

董俊仁強調，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，應由所有權人管理維護，避免被拆除破壞，毀損者可依法處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金，3月1日當地也會啟動文資保存行政程序，文資委員將赴現場會勘。

擁有113年歷史燃藜第紅樓民間俗稱「中壢紅樓」，位於正大街與五族二街交界，為劉氏古厝附屬建物，相傳為清末中壢保正劉坤之子劉家城建造，為磚造2層樓建築，樣式仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南2面皆設有仿多立克式陽台，建材運用進口紅磚與台灣瓦，後方還有小型防空洞，過去曾做為餐廳、藝文沙龍空間，後來地主收回後閒置至今。