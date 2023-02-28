數十年來，許多研究顯示，食用部分低卡甜味劑是安全的，不過國際學術期刊《自然醫學雜誌》（Nature Medicine）昨（27）日刊登的美國研究指出，一種稱為「赤藻糖醇」（erythritol）的代糖，與血栓形成、中風、心臟病發、死亡等風險上升有關，研究人員呼籲有心臟疾病或糖尿病的患者暫時避免食用。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，《自然醫學雜誌》昨日刊登俄亥俄州克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）勒納研究所（Lerner Research Institute）等美國、德國學者研究，主導這項研究的心血管診斷與預防中心主任赫森（Stanley Hazen）表示，團隊原本的目標是，從血液樣本中找出能預測未來3年心臟病發、中風、死亡風險的未知化學物質或化合物，因此團隊分析了2004至2011年間1157名有心臟病風險人士的血液樣本，結果意外發現赤藻糖醇扮演了重要角色。

為了確認研究成果，團隊另外在美國及歐洲分析2100、833件血液樣本，三組受試者都患有冠狀動脈血栓或高血壓，當中1／5有糖尿病，超過半數為60至70歲男性。

研究發現，體內含有更高含量「赤藻糖醇」的受試者，與未來三年心臟病發、中風、死亡風險上升有關。研究顯示，原本患有糖尿病等心臟疾病風險的患者，如果血液內赤藻糖醇的含量處於最高水準，心臟病發或中風的機率將會上升2倍。

最新美國研究指出，一種稱為「赤藻糖醇」（erythritol）的代糖，與血栓形成、中風、心臟病發、死亡等風險上升有關。

■為何赤藻糖醇會增加心臟病發等風險？

研究人員進行動物實驗發現，原來赤藻糖醇會誘發血栓形成。形成血栓是人體必要過程，赫森表示，人體血管處在壓力下，當有傷口時，血液會滲出，血小板的作用就是塞住這些傷口。他說血小板形成血栓的規模取決於刺激大小，假設刺激僅10%，僅會形成10%血栓。

不過他說，研究發現血小板對赤藻糖醇非常有反應，光是10%的刺激就能形成90-100%的血栓，他建議，有血栓、心臟病發、中風風險的人，例如有心臟疾病或糖尿病的患者，在有更多研究出現之前，暫時避免食用赤藻糖醇。

未參與這項研究的美國國家猶太醫學中心（National Jewish Health）心血管疾病專家弗利曼（Andrew Freeman）表示，這項研究確實令人擔憂，食用赤藻糖醇似乎會有血栓風險，但他強調仍需要更多研究佐證，但出於安全，開始限制使用赤藻糖醇是合理的。

■過去數十年科學研究顯示，赤藻糖醇等低卡甜味劑是安全的

針對研究，美國赤藻糖醇產業組織「卡路里控制協會」（Calorie Control Council）執行長藍金（Robert Rankin）表示，研究結果與過去數十年來認為赤藻糖醇等低卡甜味劑是安全的科學研究相反，他認為研究成果不該自動適用全體大眾，因為研究中的受試者本來就有心血管疾病風險。

墨爾本皇家理工大學（RMIT University）化學系教授瓊斯（Oliver Jones）指出，這項研究僅顯示赤藻糖醇與血栓風險有關聯，但還不是因果關係。

■什麼是赤藻糖醇？

赤藻糖醇是一種糖醇，存在於許多蔬果中，甜度僅為蔗糖的70%，而且幾乎沒有熱量，食用時不會導致血糖明顯上升。赫森表示，赤藻糖醇味道和蔗糖相似，也能烘烤，因此在食品產業中相當受歡迎，尤其業者特別喜歡推薦給糖尿病患者，他說，部分標示適用糖尿病患者的食品中，赤藻糖醇的含量較高。