小米無線AR眼鏡探索版專為個人體驗而設計，不依賴與電腦運算設備的有線連接，讓眼鏡本體重量僅為126公克，率先運用小米研發的高速互連匯流排技術，讓智慧型手機與AR眼鏡間能高速進行資料傳輸。這款支援Snapdragon Spaces XR開發者平台的AR眼鏡，利用在Snapdragon XR2 Gen 1平台的架構上運行，以及小米專研的低延遲通訊連線技術，降低手機與眼鏡的無線延遲時間至僅3ms1，完整通訊無線延遲時間降低至50ms2，低延遲的表現逼近有線解決方案。

小米無線AR眼鏡藉Mi Share中的應用程式串流功能，支援整個生態系統中可用的大螢幕應用程式，例如可優化TikTok和YouTube等熱門APP，讓其內容在AR眼鏡顯示區域中觀看，使AR眼鏡搖身一變成為便攜式的大螢幕裝置。此外，藉助AR功能，也能讓用戶把熟悉的APP放置在可視範圍的任何位置，透過空間手勢調整其界面大小，進而提高瀏覽效率與整體體驗。

小米無線AR眼鏡探索版現已支援Xiaomi 13 Series，或其他支援Snapdragon Spaces的智慧型手機。採用鈦色設計，提供三種尺寸的鼻墊，近視用戶可使用近視夾片。另外在軟體支援部分，小米無線AR眼鏡探索版支援高通Qualcomm Snapdragon Spaces、OpenXR、Microsoft MRTK開發框架，同時小米將與開發者密切合作，以加速AR時代的到來。