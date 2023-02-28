有網友在臉書社團爆怨公社發文，直指朋友開車行經國道1號北上132公里苗栗公館路段時，他坐在副駕駛座，發現1名男子竟然邊開車邊雙手在方向盤上玩手機，引起網友討論痛批太危險。國道警方28日指出，男子屬於危險駕駛，將找到當事人依法開罰。

根據影片畫面，當時車潮相當多，大家依序排隊緩速前進，該名男子則不時偏移車道，或是速度過慢，影響後方車輛，造成小回堵。

網友將男子行徑用手機錄影，當朋友車輛跟男子並行時，這才發現男子雙手放在方向盤上，還把手機固定在上面，並且邊滑邊玩遊戲。

國道警方28日表示，該名男子邊開車邊雙手拿手機，導致車輛行駛不穩，行進間還當低頭族使用手機，頻頻頻踩煞車以及偏離車道，已經屬於危險駕駛，將會與發文網友連繫，確定時間以便開罰。

國道警方指出，按道路交通管理處罰條例第31-1條第1項規定：「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。」